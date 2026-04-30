Νεκρός κρατούμενος στο αστυνομικό μέγαρο Αθηνών – Είχε εμφανίσει σπασμωδικό επεισόδιο

Νεκρός εντοπίστηκε ένας αλλοδαπός κρατούμενος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο κρατούμενος παρουσίασε λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης (29.04.2026) σπασμωδικό επεισόδιο μέσα στα κρατητήρια, το οποίο έγινε αντιληπτό από αστυνομικούς.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου έφτασε περίπου στις 12:20 και τον εξέτασε.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, κατά την αρχική εκτίμηση του ιατρικού προσωπικού, δεν κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, καθώς τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε στερητικό σύνδρομο, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε ψυχίατρος για την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Κλήθηκε εκ νέου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα του να διαπιστώνει τον θάνατό του περίπου στις 17:00. Στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής.

Ελληνική Αστυνομία

