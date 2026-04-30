Σε πλήρη ετοιμότητα το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης για την αντιπυρική περίοδο – Πυροσβεστικοί κρουνοί σε μήκος 29χλμ στο Σέιχ Σου

Πλήρως προετοιμασμένο δηλώνει το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης με την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, μετά από έναν εντατικό κύκλο εργασιών που κάλυψε όλη την περιοχή ευθύνης του —από τα Κουφάλια και τον Πεντάλοφο μέχρι τη Θέρμη και το Λιβάδι— οι προληπτικές δράσεις έχουν ολοκληρωθεί, εξασφαλίζοντας ότι οι μηχανισμοί προστασίας είναι σε εγρήγορση.

Οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιούνται μέσα από στοχευμένα έργα, με την πλειονότητα των εργασιών να βασίζεται στο «Εθνικό Πρόγραμμα Προστασίας Δασών Antinero IV» (χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους και το Ταμείο Ανάκαμψης), ενώ συμπληρωματικές δράσεις υποστηρίζονται από τη Δράση 8.3.1 «Δασικές Πυρκαγιές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ανοιχτοί δρόμοι, άμεση πρόσβαση

Όπως τονίζει το Δασαρχείο, η ταχύτητα επέμβασης είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση κάθε συμβάντος. Για τον λόγο αυτό, συντηρήθηκαν όλοι οι δασικοί δρόμοι του δικτύου, με έμφαση στα σημεία που παρουσίαζαν δυσκολίες πρόσβασης. Στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), οι δεξαμενές νερού είναι έτοιμες προς χρήση, ενώ είχαν αποκατασταθεί πλήρως (δυο φορές) οι υποδομές στα πυροφυλάκια και στις θέσεις θέας, που αποτελούν τα κεντρικά σημεία παρατήρησης έναντι δασικών πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, προσθέτουν ότι, για την πληρέστερη προστασία του Σέιχ Σου και τη διευκόλυνση των υπηρεσιών αλλά και των πολιτών, ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό έργο σήμανσης. Σε μια διαδρομή 141 χιλιομέτρων δασικών δρόμων, τοποθετήθηκαν 120 πινακίδες με αναλυτικούς χάρτες. Οι πινακίδες αυτές δεν βοηθούν μόνο στον προσανατολισμό των δημόσιων υπηρεσιών (Πυροσβεστική, Δασική Υπηρεσία) σε περίπτωση ανάγκης, αλλά αναβαθμίζουν και την εμπειρία των επισκεπτών, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγησή τους στο δάσος.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η προσπάθεια αυτή συχνά παρεμποδίζεται από βανδαλισμούς. «Είναι κρίσιμο να γίνει κατανοητό ότι οι υποδομές αυτές ανήκουν σε όλους μας και η καταστροφή τους υπονομεύει την ασφάλεια του δάσους. Η προστασία των υποδομών είναι καθήκον κάθε πολίτη που επισκέπτεται και αγαπά το δάσος», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ενίσχυση του δικτύου πυρόσβεσης: 29 νέα χιλιόμετρα κρουνών

Η σημαντικότερη φετινή αναβάθμιση στην ετοιμότητα του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου) είναι η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου πυροσβεστικών κρουνών κατά 29 χιλιόμετρα. Όπως εξηγούν, πρόκειται για ένα έργο που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή παροχή νερού στα πυροσβεστικά οχήματα μέσα στην καρδιά του δάσους. Οι εργασίες υλοποιούνται κατά μήκος των υπαρχόντων δασικών δρόμων, ώστε να μην διαταραχθεί το οικοσύστημα και να μην περιοριστεί η κίνηση των επισκεπτών.

Ένα δάσος πιο υγιές και ανθεκτικό

Παράλληλα με τα τεχνικά έργα, η Δασική Υπηρεσία συνεχίζει τις δράσεις για τη βελτίωση της υγείας του δάσους. Με τη στοχευμένη απομάκρυνση των ξερών δέντρων και τη δημιουργία νέων ζωνών αντιπυρικής προστασίας, μειώνεται η καύσιμη ύλη και ενισχύεται η αντοχή του δάσους απέναντι σε ακραία φαινόμενα. Η προσπάθεια αυτή, που εξελίσσεται σταδιακά, δημιουργεί ένα φυσικό περιβάλλον πιο υγιές και ασφαλές για όλους.

Το μήνυμα της Δασάρχη

Η Δασάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλοθέη Μελά, έδωσε το στίγμα της φετινής προετοιμασίας:

«Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για τη νέα περίοδο. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τα δάση μας υγιή και ασφαλή για τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που ζουν περιμετρικά τους. Ζητάμε από τους κατοίκους και τους επισκέπτες να σέβονται τις υποδομές και να βρίσκονται σε εγρήγορση. Το Δασαρχείο λειτουργεί καθημερινά και η συνεργασία όλων μας είναι η καλύτερη πρόληψη».