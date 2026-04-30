Θεσσαλονίκη: Ζωντάνεψαν τα 40 χρόνια της Πειραματικής Σκηνής της “Τέχνης” στο Τελλόγλειο με έξι αφηγήσεις

Πόσες ιστορίες μπορούν να χωρέσουν μέσα σε δύο ώρες για να περιγράψουν τα 40 χρόνια της Πειραματικής Σκηνής της «Τέχνης». Κι όμως έξι ξεχωριστοί άνθρωποι της Πειραματικής Σκηνής, οι σκηνογράφοι Ιωάννα Μανωλεδάκη και Απόστολος Βέττας, η σκηνοθέτις Γλυκερία Καλαϊτζή, οι ηθοποιοί Έφη Σταμούλη και Σοφία Βούλγαρη και η θεατρολόγος Ελίζα Θεοδωράνου τα κατάφεραν να θυμίσουν, να συγκινήσουν, να γελάσουν, ακόμη και να κάνουν να δακρύσουν πολλούς χτες μέσα στο κατάμεστο Αμφιθέατρο του Τελλογλείου.

Ήταν όλοι εκεί, ακόμη κι όσοι έφυγαν νωρίς από τη ζωή, γιατί οι αναφορές σε όσους υπηρέτησαν κι αγκάλιασαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την Πειραματική ήταν συνεχείς.

Τα 40 χρόνια της Πειραματικής Σκηνής της Τέχνης ζωντάνεψαν κυριολεκτικά μέσα πρωτίστως από τις αφηγήσεις -η καθεμιά κι ο καθένας- από το μετερίζι που υπηρέτησε αυτήν την μοναδική ομάδα πολιτισμού, τον θίασο που μέτρησε τέσσερις δεκαετίες προσφοράς στο θέατρο, τον πολιτισμό ευρύτερα, αλλά και την κοινωνία γενικότερα, κυρίως της Θεσσαλονίκης, πολλές φορές εκτός αυτής, αλλά και της χώρας, ακόμη και του εξωτερικού.

Η αναδρομή στην πολυετή προσφορά της Πειραματικής στο καλό -όπως συμφώνησαν όλοι- θέατρο έγινε στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων για τη μεγάλη έκθεση του Τελλογλείου «Τέχνη – Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε» που συνεχίζεται στο Τελλόγλειο μέχρι και τις 5 Ιουλίου.

Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό, που έκανε ζουμ στους κυριότερους σταθμούς και παραστάσεις της Πειραματικής, τα Θεατρικά Τετράδια, αλλά κι ένα σύντομο βίντεο με αποσπάσματα από παράσταση συνόδευσαν τις αφηγήσεις και τις εμπλούτισαν με μοναδικό τρόπο.

Στις πρώτες θέσεις καθόταν και η… ψυχή της Πειραματικής, ο Νικηφόρος Παπανδρέου κι οι αναφορές των έξι αφηγητών άρχιζαν και κατέληγαν, όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο, σε αυτόν.

Την αρχή έκανε η ηθοποιός Έφη Σταμούλη αναφέροντας την πολύτιμη και μοναδική προσφορά στο πολιτισμό κυρίως της Θεσσαλονίκης της μακεδονικής καλλιτεχνικής εταιρείας «Τέχνη» και εισήγαγε το κοινό στην ιστορία της Πειραματικής μέσα από δύο σύντομα και εξαιρετικά περιεκτικά κείμενα που έγραψαν ο θεατρολόγος Νικηφόρος Παπανδρέου κι ο σκηνοθέτης Νίκος Χουρμουζιάδης το 1990, όταν είχαν κάνει τότε έναν απολογισμό της προσπάθειας για τα πρώτα 11 χρόνια λειτουργίας της Πειραματικής. Η κ. Σταμούλη μάλιστα ξεκίνησε λέγοντας πως «είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και έχω πάρα πολύ… τρακ» και συνέχισε με μικρές σύντομες ιστορίες με όλους τους συντελεστές της Πειραματικής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «όλοι κάναμε από όλα. Κυριολεκτικά». Η ίδια θύμισε πως οι ηθοποιοί που πέρασαν όλα τα χρόνια από την Πειραματική ένιωθαν σαν να είναι μια οικογένεια και ανάμεσα στα άλλα γίνονταν και ταξιθέτες και ταμίες.

Η κ. Θεοδωράνου κάνοντας ένα… ημερολόγιο καταστρώματος στάθηκε σε παραστάσεις της Πειραματικής που θεωρούνται σταθμοί στην εξέλιξη του εγχειρήματος.

Η κ. Μανωλεδάκη αναφέρθηκε στο μεράκι που υπήρχε από όλους να δημιουργήσουν, να φτιάξουν κάτι από το σκηνικό, να εργαστούν αγόγγυστα κι όλο αυτό να φέρνει ένα αποτέλεσμα αξέχαστο για όλους.

Η κ. Καλαϊτζή σημείωσε πως η Πειραματική και ειδικά το θέατρο «Αμαλία» γι΄ αυτήν ήταν και παραμένει πάντα το… πατρικό της σπίτι.

Ο κ. Βέττας σημείωσε τις τομές που έφερε στο καλό, ποιοτικό θέατρο η Πειραματική και επισήμανε πως η δημιουργία του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ οφείλει ουσιαστικά τη δημιουργία-σύσταση του στην Πειραματική Σκηνή της Τέχνης.

Η κ. Βούλγαρη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που κατάφερε να παίξει στις τελευταίες σεζόν στην Πειραματική -έκλεισε η σκηνή το 2019- κι όπως είπε είναι κάτι που την έχει σημαδέψει.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης τον λόγο πήρε σε μια εμφάνιση έκπληξη ο σκηνοθέτης πολλών έργων που ανέβασε η Πειραματική, Γιάννης Μόσχος, τονίζοντας την πρωτοποριακή διαδρομή που έκανε η Πειραματική για να προχωρήσει το σύγχρονο θέατρο.

Τέλος, επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι ομιλητές τίμησαν τον κ. Παπανδρέου με ένα βραβείο… χειροποίητο για την αδιάκοπη προσφορά του στην Πειραματική, ενώ η κ. Σταμούλη κάλεσε όλους όσοι ήταν στην αίθουσα και συνεργάστηκαν-υπηρέτησαν την Πειραματική να ανέβουν στην σκηνή και καταχειροκροτήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό.