Τζιτζικώστας: Δεν υπάρχει ζήτημα έλλειψης καυσίμων στην Ευρώπη

Για την ενεργειακή κρίση μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Αυτή τη στιμή σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας 500 εκατομμύρια είναι το κόστος κρίσης σε αυτή την ενέργεια και είναι από τη διαφορά των τιμών που έχουν προκύψει. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. Σε πρώτη φάση θα χτυπηθούνε όλα τα είδη πετρελαίου, καυσίμων, αερίου αλλά στην επόμενη φάση θα έχουμε πρβλήματα σε μια σειρά προϊόντων.»

Στο ερώτημα εαν θα υπάρξει έλλειψη αεοπορικών καυσίμων ανέφερε πως αυτή τη στιγμή τέτοιο ζήτημα δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει το επόμενο διάστημα. 

«Στην Ευρώπη παράγεται το 70% των αεροπορικών καυσίμων. Από το υπόλοιπο 30% που είναι οι εισαγωγές, το 20% περίπου είναι από τη πλευρά του Κόλπου. Οι όποιες ακυρώσεις πτήσεων ή δρομολογίων γίνονται αυτή τη στιγμή, γίνονται λόγω υψηλής τιμής των καυσίμων αυτών.»

Απόστολος Τζιτζικώστας

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Αν έλεγες μετά από 7 χρόνια ότι η κυβέρνηση δεν πάει καλά γιατί προηγείται μόνο με double score θα έλεγαν ότι παίρνεις κάνναβη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια – Αποδείχθηκε φάρσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Αύξηση 5,7% σημείωσαν τον Φεβρουάριο εφέτος τα τροχαία δυστυχήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας, προσπαθεί και πάλι να αλλάξει την ατζέντα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Νεκρός κρατούμενος στο αστυνομικό μέγαρο Αθηνών – Είχε εμφανίσει σπασμωδικό επεισόδιο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 30η Απριλίου