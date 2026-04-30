Τζιτζικώστας: Δεν υπάρχει ζήτημα έλλειψης καυσίμων στην Ευρώπη

Για την ενεργειακή κρίση μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Αυτή τη στιμή σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας 500 εκατομμύρια είναι το κόστος κρίσης σε αυτή την ενέργεια και είναι από τη διαφορά των τιμών που έχουν προκύψει. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. Σε πρώτη φάση θα χτυπηθούνε όλα τα είδη πετρελαίου, καυσίμων, αερίου αλλά στην επόμενη φάση θα έχουμε πρβλήματα σε μια σειρά προϊόντων.»

Στο ερώτημα εαν θα υπάρξει έλλειψη αεοπορικών καυσίμων ανέφερε πως αυτή τη στιγμή τέτοιο ζήτημα δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει το επόμενο διάστημα.

«Στην Ευρώπη παράγεται το 70% των αεροπορικών καυσίμων. Από το υπόλοιπο 30% που είναι οι εισαγωγές, το 20% περίπου είναι από τη πλευρά του Κόλπου. Οι όποιες ακυρώσεις πτήσεων ή δρομολογίων γίνονται αυτή τη στιγμή, γίνονται λόγω υψηλής τιμής των καυσίμων αυτών.»