Γεωργιάδης: Αν έλεγες μετά από 7 χρόνια ότι η κυβέρνηση δεν πάει καλά γιατί προηγείται μόνο με double score θα έλεγαν ότι παίρνεις κάνναβη

Για τις δημοσκοπήσεις που δίνουν προβάδισμα double score στη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα αγγλικά του, τον Αλέξη Τσίπρα και τη σκευωρία Novartis αλλά και την ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι για την οποία είπε ότι «είναι σαν την Coca Cola γιατί πηγαίνει με όλα μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Πέμπτης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ «αν έλεγες σε οποιοδόποτε άλλο κόμμα της μεταπολίτευσης και οποιαδήποτε κυβέρνηση ότι μετά από 7 χρόνια δεν πάει καλά γιατί προηγείται μόνο με νταμπλ σκορ από τον δεύτερο, θα νόμιζαν ότι παίρνεις κάνναβη ή πρέζα. Ο Μητσοτάκης μας έχει καλομάθει και λέμε ότι δεν πάμε καλά επειδή κερδίζουμε μόνο νταμπλ σκορ τον δεύτερο». Ερωτηθείς, δε, για τους 5 και το άρθρο στα ΝΕΑ σχολίασε «έθεσαν προβληματισμούς, δεν έγινε και η μάχη του Δράμαλη. Κάπου πρέπει ως κοινωνία να κάνουμε και μια σοβαρή κουβέντα: τον βουλευτή τον θέλουμε μουγκό ή ομιλούντα. Αν είναι ομιλών μπορεί να πει και κάτι που δεν μας αρέσει».

Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι «η κυβέρνηση κάνει μεγάλο έργο. Πρώτα από όλα στην εξωτερική πολιτική έχω μείνει έκπληκτος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που έχει ίχνος πατριωτισμού και να μην νιώθει υπερηφάνεια. Ακούω τους κλαυθμούς και οδυρμούς από την Τουρκία και θυμάμαι αυτούς που έλεγαν ότι Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης είναι ολίγον σκυφτοί και βάζω τα γέλια. Τους έχει βάλει τα δύο πόδι σε ένα παπούτσι ο Μητσοτάκης. Οι Τούρκοι κλαίγονται γιατί μας έκανε ο Μητσοτάκης το ένα το άλλο το τρίτο. Θυμάστε, επίσης, που οι αντίπαλοι πανηγύριζαν ότι ο Τραμπ θα ρίξει τον Μητσοτάκη και βγήκε ο Τραμπ και είπε φανταστικός τύπος ο Μητσοτάκης;».

Ερωτηθείς, στη συνέχεια για τον χαρακτηρισμό «συμμορία» που είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τη Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνις Γεωργιάδης ξέσπασε: «Ο Τσίπρας που προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή με τη σκευωρία Novartis και δεν έχει ζητήσει συγνώμη, που έβαλε τον Παπαγγελόπουλος και τον Τζανακόπουλο να λένε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης και όλα αυτά έχουν καταπέσει στα δικαστήρια, θα πει εμένα συμμορία; Τώρα αυτοί θα έχουν διαγωνισμό ποιος θα μπει τη μεγαλύτερη ατάκα για να βγει δεύτερος. Πιστεύω ότι λογικά ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος».

Επαναλαμβάνοντας, δε, ότι «οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 4ετιας», ο υπουργός Υγείας επισήμανε ότι «ο λαός στην κάλπη θα πρέπει να αποφασίσει ποιος θα καθίσει στο ευρωπαϊκό τραπέζι στο τέλος του 2027 για να κλειδώσει χρήματα. θα πάει ο Μητσοτάκης που πήρε τα περισσότερα; Θα πάει ο Ανδρουλάκης που δεν μιλάει καλά-καλά αγγλικά; Θα πάει θα πάει ο Τσίπρας που το μόνο σημαντικό που έχει να πει είναι η 17ωρη διαπραγμάτευση; Όταν λέμε λεφτά εννοούμε τα επόμενα νοσοκομεία, τα επόμενα σχολεία κ.α. Αν στείλεις τη Κωνσταντοπούλου θα τους κλείσει φυλακή».

Με αφορμή, τέλος, την τελευταία κόντρα του με τον Στέφανο Κασσελάκη, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι «ένας από τους λόγους που πιστεύω ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές είναι γιατί οι αντίπαλοί μας είναι πολύ χαμηλού επιπέδου. Ο Κασσελάκης διαφημίστηκε ως τεχνοκράτης. Με καταγγέλλει ότι χρησιμοποίησα 2,3 εκατ. ευρώ για την προσωπική μου προβολή. Η πραγματικότητα; Το υπ. Υγείας έχει πάρει πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο είσαι υποχρεωμένος να έχεις και έξοδα δημοσιότητας για να μην φανείς ότι τα κάνεις εσύ αλλά η Ευρώπη. Εμείς έχουμε βάλει το χαμηλότερο ποσοστό. Τα μοίρασε ο Γεωργιάδης; όχι. Είναι η διαδικασία η ευρωπαϊκή με έγκριση πριν γίνω εγώ υπουργός Υγείας. Λέει ο Κασσελάκης ότι θα με στείλει στην ευρωπαϊκή εισαγγελία γιατί τώρα η Κοβέσι έχει γίνε σαν την Coca Cola, πάει με όλα. Δεν μας έριξε ο Τραμπ και τώρα θα μας ρίξει η Κοβέσι, λέω για τους αντιπάλους μας που επειδή δεν μπορούν να ρίξουν τον Μητσοτάκη, θέλουν άλλος να το κάνει.

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ημερη εργασία και αφού είπε ότι είναι «τρεχαγυρευόπουλος», σχολίασε ότι «όπου έχει εφαρμοστεί δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία ή διάδοση. Στην Ελλάδα το θεωρώ ανεφάρμοστο. Τα προγράμματα αυτά έχουν ένα δομικό πρόβλημα γιατί δημιουργούν εργαζομένους δύο ταχυτήτων».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε τέλος για την ειδικευόμενη που κατήγγειλε πως εφημέρευε 5 συνεχόμενες ημέρες και αφού επανέλαβε όσα είχε γράψει στην ανάρτηση του για τον νόμο που χρησιμοποίησε η εν λόγω γιατρός, διευκρίνισε ότι «έκανε 5 ημέρες εφημερίας on call. Δεν χτύπησε το τηλέφωνο τελικά, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι αγχωτικό να περιμένεις ένα τηλέφωνο». «Υπάρχει μεγάλη εργασία στο ΕΣΥ; ναι, κυρίως νοσηλευτές και κάποιοι γιατροί που δουλεύουν πολύ. Θα ήθελα να έχω πληθώρα προσωπικό για να δουλεύουν λιγότερο; Ναι Δύναμαι να βρω το προσωπικό; Όχι. Η κοπέλα δούλεψε εντός των ορίων. Δεν υιοθετώ τη διαδικτυακή επίθεση στο κορίτσι. όλοι άνθρωποι είμαστε, μπορεί να βρέθηκε σε μια συναισθηματικά στιγμή. Με ρώτησαν να κάνουμε ΕΔΕ και είπα όχι, ένα νέο κορίτσι είναι μην την σταυρώσουμε. Δεν ήταν η τυπική περίπτωση υπερεργαζόμενου. Είδε 19 παιδιά σε 5 ημέρες ενώ στο Παίδων βλέπουν 19 παιδιά την ώρα».