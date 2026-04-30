Έφοδος του ελληνικού FBI σε κελιά στις φυλακές Λάρισας – Τι βρέθηκε

Έρευνες σε κελιά του Καταστήματος Κράτησης Λάρισας, πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, από κοινού με αστυνομικούς των τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών και Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και με τη συνδρομή του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκε και κατασχέθηκε μια συσκευή κινητού τηλεφώνου, για την οποία σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού κρατουμένου για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.