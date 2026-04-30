Αγρότες και κτηνοτρόφοι με τρακτέρ θα αποκλείσουν το τελωνείο Κήπων: “Είμαστε απλήρωτοι ακόμα – Ο Έβρος καταρρέει”

Σε ολικό αποκλεισμό του τελωνείου των Κήπων στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αναμένεται να προβούν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Έβρου που όπως λένε βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση καθώς παραμένουν απλήρωτοι και δεν έχει τηρηθεί καμία από τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις που έλαβαν από την κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Περαιτέρω δε, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι επισημαίνουν ότι πολλοί εξ αυτών παραμένουν απλήρωτοι μη έχοντας λάβει τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις αλλά και αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

Υπό αυτό το σκηνικό, αγρότες και κτηνοτρόφοι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα δίνουν ραντεβού το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου στο τελωνείο των Κήπων όπου θα αποκλείσουν τις διελεύσεις όλων των οχημάτων.

«Οι λόγοι που μας οδηγούν σε νέες κινητοποιήσεις είναι πάμπολλοι. Είναι πολλά τα συσσωρευμένα πρoβλήματα» είπε στο thestival.gr ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής θυμίζοντας ότι παρά τις κινητοποιήσεις του χειμώνα που διήρκησαν περίπου δυο μήνες ακόμα δεν έχει λυθεί κανένα από τα ζητήματα τους.

«Ήμασταν δυο μήνες τον χειμώνα σε κινητοποιήσεις, υπήρχαν δεσμεύσεις και υποσχέσεις από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά δυστυχώς έμειναν υποσχέσεις. Ο κόσμος περίμενε να πληρωθεί και είναι ακόμα απλήρωτος, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πληρωθεί. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στον χώρο και αυτά τα προβλήματα οδηγούν για μία ακόμα φορά, παρόλο που είμαστε σε περίοδο σποράς, να πάμε σε κινητοποιήσεις, σε πίεση ξανά προς την κυβέρνηση. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρει η κυβέρνηση το μήνυμα και να γίνει κάτι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση» είπε.

Όπως επισήμανε ο κ. Αλεξανδρής ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος συνολικά αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα ενώ ειδικά όσον αφορά το νομό του, τόνισε ότι αυτά δημιουργούν τεράστιο αντίκτυπο κι ότι «ο Έβρος καταρρέει».

Την ίδια ώρα, οι φετινές πλημμύρες του ποταμού Άρδα και Έβρου προκάλεσαν νέα προβλήματα ενώ «ακόμα είναι πλημμυρισμένες περιοχές και περίπου 10.000 στρέμματα παραμένουν κάτω από το νερό».

«Υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια είναι ανεπάγγελτοι γιατί τους θανατώθηκε (σ.σ. λόγω ζωονόσου ευλογιάς) το ζωϊκό κεφάλαιο και ακόμα δεν έχουν πληρωθεί τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις» είπε ο κ. Αλεξανδρής.

Πέραν των ευρωπαϊκών ενισχύσεων που ακόμα οφείλονται σε πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης η περσινή λειψυδρία «τσάκισε» τους παραγωγούς που δεν μπόρεσαν να έχουν σοδειά και οι οποίοι ακόμα «παρά τις υποσχέσεις των αρμοδίων υπουργών» ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί.

«Το Σάββατο 2 Μαΐου, το βράδυ θα πάμε στο τελωνείο και σκοπεύουμε να το αποκλείσουμε εντελώς. Πάμε βράδυ γιατί δεν θέλουμε να εγκλωβιστούν άνθρωποι και να ταλαιπωρηθούν. Όμως η ανάγκη μας οδηγεί σε αυτή την μορφή κινητοποιήσεων και δίνουμε το περιθώριο στην κυβέρνηση να πράξει αυτά που δεσμεύτηκε» κατέληξε ο κ. Αλεξανδρής.