Έβρος: Συνεχής μάχη στις πλημμυρισμένες περιοχές – Τόνοι νερού πέφτουν από το φράγμα του Ιβαϊλογκραντ – Δείτε βίντεο

Η θέα του φράγματος στο Ιβαϊλοβγκραντ στη Βουλγαρία, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την Ελλάδα, κόβει πραγματικά την ανάσα! Τόνοι νερού πέφτουν από τις ανοιχτές «πόρτες» του φράγματος με τα νερά μέσω του ποταμού Άρδα να φτάνουν επί ελληνικού εδάφους στον Έβρο.

Η αντίπερα όχθη στη γέφυρα που περνά ουσιαστικά πάνω το φράγμα αποκαλύπτει τις τεράστιες ποσότητες και το ύψος του νερού που μοιραία οδηγούνται στις ανοιχτές πόρτες του φράγματος και στη συνέχεια το νερό ταξιδεύει μέσω του ποταμού Άρδα στην Ελλάδα.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει στη διάθεση του ο αντιδήμαρχος Τριγώνου- Κυπρίνου, Εμμανουήλ Χατζηπαναγιώτου από το φράγμα του Άρδα που βρίσκεται μεταξύ των χωριών Κυπρίνου- Θεραπειού περνούν σήμερα 510 κυβικά νερού ανά δευτερόλεπτο. Ο αριθμός είναι μικρότερος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες αλλά και πάλι είναι μεγάλος, δεδομένων των νερών που έρχονται από τη Βουλγαρία και το φράγμα του Ιβαήλοβγκραντ, των νερών που επίσης έρχονται από την Τουρκία μέσω του ποταμού Τούντζα και τελικώς μέσω του ποταμού Έβρου διασχίζουν κατά μήκος τον ομώνυμο νομό.

Οι τεράστιες ποσότητες νερού που καταφτάνουν στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας και Τουρκίας είχαν ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση του ποταμού Έβρου ενώ στη συνέχεια οι όγκοι νερού έσπασαν αρκετά αναχώματα με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πάνω από 150.000 στρέμματα σε πολλές περιοχές όπως του Διδυμότειχου και του Σουφλίου.

Η κατάσταση σήμερα χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως σταθερή αλλά η μάχη που δίνεται σε ευαίσθητες και πλημμυρισμένες περιοχές όπως στα Λάβαρα ή τη Μάνδρα ή το Τυχερό του Σουφλίου είναι μεγάλη προκειμένου τα νερά να μην μπουν στις κατοικημένες περιοχές.

Στα Λάβαρα οι αντλίες που λειτουργούν από τις μηχανές τριών τρακτέρ δεν έχουν σταματήσει ούτε ένα λεπτό και δίπλα σε αυτές βρίσκονται κάτοικοι του χωριού που νύχτα και μέρα μετρούν συνεχώς την στάθμη που βρίσκονται μια ανάσα από τις αυλές των σπιτιών. Την ίδια ώρα ο κόμβος που οδηγεί από την εθνική οδό στα Λάβαρα είναι αποκλεισμένος με τα νερά να έχουν έχουν καλύψει ακόμα και τις ψηλές πινακίδες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο οδικός άξονας που συνδέει το νότιο με τον βόρειο Έβρο σε πολλά σημεία μοιάζει σαν μια σωτήρια νησίδα ξηράς ανάμεσα σε πλημμυρισμένες εκτάσεις που μακροσκοπικά θυμίζουν λίμνες. Κι όμως πρόκειται για καλλιεργήσιμες εκτάσεις με σιτηρά και μηδική που πλέον έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και οι αγρότες των περιοχών βρίσκονται σε απόλυτο αδιέξοδο.

Οι ώρες είναι κρίσιμες με τα νερά να έχουν κατακλύσει χιλιάδες εκτάσεις ενώ ζημιές έχουν υποστεί και υποδομές όπως δεξαμενές και αρδευτικά δίκτυα.