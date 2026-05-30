Σπύρος Παπαδόπουλος: Τι είπε για την στιγμή που πήρε χάπι για σκύλους στα γυρίσματα των “Απαράδεκτων”

Μία σπάνια διπλή τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου και θυμήθηκαν την εποχή που έπαιζαν στη θρυλική σειρά του MEGA, «Απαράδεκτοι».

Οι γνωστοί ηθοποιοί μίλησαν στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τα όσα είπαν προβλήθηκαν το Σάββατο (30.05.2026). Μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Παπαδόπουλος περιέγραψε ένα αστείο περιστατικό, όπου έπρεπε να πάρει χάπι για τις ανάγκες του ρόλου του, ενώ και η Ρένια Λουιζίδου θυμήθηκε που την κούρεψαν… πολύ.

«Θυμάμαι στους “Απαράδεκτους” μια μέρα έπρεπε να βρούμε ένα χάπι, που θα έκανα ότι το πίνω. Και κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, είχε ένα χάπι, μου λέει “είναι το χάπι για το σκύλο μου, αλλά πάρ’ το και μην το καταπιείς”. Και εγώ το κατάπια, ρε παιδί μου! (Γελάει). Και δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε μετά. Γελάγαμε…», εξομολογήθηκε ο Σπύρος Παπαδόπουλος

«Αυτό είναι ένα απ’ τα πολλά, φαντάζομαι. Το χειρότερο ήταν που μία μέρα σταματάμε, κάνουμε διάλειμμα… Έχω χτυπήσει εγώ την πόρτα, να μου ανοίξει η Δημητρούλα. Και πάω λίγο στο μακιγιάζ ξέρω ‘γω “πάρ’ τα μου λίγο ρε συ”, άκρη, άκρη και αυτή δεν ξέρω γιατί (σ.σ. τα πήρε πολύ) και βγαίνω, μ’ ένα μαλλί, τόσο», περιέγραψε ένα δικό της περιστατικό από τους «Απαράδεκτους» η Ρένια Λουιζίδου.

«Και βγαίνει, με ένα μαλλί φαντάρου», συμπλήρωσε ο Σπύρος Παπαδόπουλος.