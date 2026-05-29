Ναταλία Αργυράκη – Η συγκινητική ανάρτηση μετά το φινάλε της εκπομπής

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής «Το ’χουμε» στον ΣΚΑΪ, η Ναταλία Αργυράκη θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια τους συνεργάτες της, στέλνοντας το δικό της μήνυμα μέσα από τα social media.

Η δημοσιογράφος δημοσίευσε φωτογραφίες από την τελευταία εκπομπή, που έριξε αυλαία το απόγευμα της Παρασκευής (28/5) και συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα συγκινητικό κείμενο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη φετινή τηλεοπτική διαδρομή.

«Τίτλοι τέλους με αγάπη και αγκαλιά όπως ξεκινήσαμε! Κώστα, σ’ ευχαριστώ! Εις το επανιδείν σε όλους. Κοιτάμε μπροστά και καλό μας καλοκαίρι!», έγραψε χαρακτηριστικά η Ναταλία Αργυράκη.

Μάλιστα, στην ανάρτηση της δημοσιογράφου σχολίασε και η πρώην συνεργάτιδά των δύο δημοσιογράφων, Ναταλία Γερμανού, σχολιάζοντας με «τρεις κόκκινες καρδιές».