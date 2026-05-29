Δ. Ωραιοκάστρου: Αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων για την καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση “Θερινό Σχολείο 2026”

Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών «Θερινό Σχολείο 2026».

Για ακόμη ένα καλοκαίρι ανοίγει την αγκαλιά της η καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση του Δήμου Ωραιοκάστρου για παιδιά ηλικίας πέντε έως δώδεκα ετών (5-12 ετών), με έτος γέννησης μεταξύ 2014 και2021. Πρόκειται για παιδιά που κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο φοιτούν στην Α’ βάθμια εκπαίδευση, από τα προνήπια έως και την ΣΤ΄ δημοτικού.

Η κάθε μέρα στο «Θερινό Σχολείο» θα είναι ένα ταξίδι για τους μικρούς του φίλους γεμάτο παιχνίδι και δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που θα αναπτύσσουν συνδυαστικά σώμα και πνεύμα, με τη μουσική προπαιδεία να εναλλάσσεται με το θεατρικό παιχνίδι, τον χορό και το τραγούδι να συναντούν τις εικαστικές τέχνες, τη γυμναστική να διοχετεύει την ανεξάντλητη παιδική ενέργεια στην άσκηση του σώματος και την προαγωγή της υγείας των μαθητριών και μαθητών, και τη ζωγραφική να δίνει σχήμα και χρώμα στην αστείρευτη φαντασία τους.

Το πρόγραμμα προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ, είναι μία κοινωνική προσφορά του Δήμου Ωραιοκάστρου προς τους κάτοικους του και εξυπηρετεί τους εργαζόμενους γονείς των οποίων τα παιδιά είτε φοιτούν σε σχολεία του Δήμου που υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ωραιοκάστρου είτε φοιτούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, αλλά οι γονείς τους είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Ωραιοκάστρου.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε έναν ενιαίο κύκλο από την 1ηΙουλίου μέχρι την 31ηΑυγούστου 2026, σε σχολικές δομές των τριών Δημοτικών Ενοτήτων Ωραιοκάστρου, Μυγδονίας και Καλλιθέας, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα σχολεία:

❖ 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου

❖ 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου

❖ Δημοτικό Σχολείο Λητής

❖ Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου.

Το ωράριο της θερινής απασχόλησης θα είναι 07.00-16.00. Οι ώρες προσέλευσης είναι 07.00-08.30. Στις 08.30 η πόρτα θα κλειδώνει για λόγους ασφάλειας. Ώρα αναχώρησης από 14.00–15.55.

Αιτήσεις συμμετοχής και απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες, σε κάθε περίπτωση ο έχων τη νόμιμη επιμέλεια του τέκνου, μπορούν να βρουν την αίτηση συμμετοχής του προγράμματος στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου:

https://oraiokastro.gr/therino-scholeio-ioulios-avgoustos-2026/

και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 ώρα 24:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

kalokairi@oraiokastro.gr

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε αρχείο τύπου pdf, όχι σε αρχείο φωτογραφίας, και την αίτηση-ΥΔ με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω gov.gr:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiakaeggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την υποβολή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου: https://oraiokastro.gr/therino-scholeio-ioulios-avgoustos-2026/

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλ.: 2310690712, Τμήμα Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, Δ/νση Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής, κτίριο «Παύλος Μελάς», Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09.00 έως14.00.