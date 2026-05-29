Πέγκυ Σταθακοπούλου: Έχω αποφασίσει να αφήσω τον εαυτό μου να μεγαλώσει κανονικά! Είναι νίκη

Η Πέγκυ Σταθακοπούλου μίλησε στο Breakfast@Star, για την τηλεοπτική της επιστροφή στην ΕΡΤ, για το πέρασμα του χρόνου αλλά και τη σχέση με την εικόνα της.

«Έχω αποφασίσει να αφήσω τον εαυτό μου να μεγαλώσει κανονικά. Είναι νίκη το να σου δίνονται χρόνια και χρόνια να προχωράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Η Πέγκυ Σταθακοπούλου εξήγησε πως θεωρεί σημαντικό οι άνθρωποι να αγκαλιάζουν τον χρόνο που περνά και να μην εγκλωβίζονται στην πίεση της εικόνας ή στις κοινωνικές απαιτήσεις γύρω από τη νεότητα. «Η ομορφιά δεν έχει να κάνει με τις ρυτίδες αλλά με τον τρόπο που σκέφτεσαι…», είπε ακόμη.

