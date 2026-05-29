MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξώδικο στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή από την RealPolls μετά τις δηλώσεις για τις δημοσκοπήσεις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με αιχμηρό τρόπο απάντησε το ΠΑΣΟΚ, διά του Παναγιώτη Δουδωνή, στη νέα αντιπαράθεση γύρω από τις δημοσκοπήσεις και τη Real Polls. Ο βουλευτής Επικρατείας γνωστοποίησε ότι η εταιρεία τού απέστειλε εξώδικο, ζητώντας του, όπως ανέφερε, «δήλωση μετανοίας».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, σε ανάρτησή του στα social media, έδωσε ακόμα μεγαλύτερη πολιτική διάσταση στην κόντρα του ΠΑΣΟΚ με τη Real Polls για τις δημοσκοπήσεις, απαντώντας σε υψηλούς τόνους: «Θέλω να τους πω κάτι: δεν τα έχουν υπολογίσει καλά».

«Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τα κίνητρα και τις επιδιώξεις που, όπως υπονοεί, βρίσκονται πίσω από την αντιπαράθεση.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι μπήκε στην πολιτική «για να λέει την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια», συνδέοντας τη στάση του τόσο με την επιστημονική του ιδιότητα όσο και με τους πολίτες που τον στηρίζουν.

«Την αλήθεια τη χρωστάω στην επιστημονική μου ιδιότητα και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που με ακούν, με στηρίζουν και με αγαπούν», σημείωσε, κλείνοντας την ανάρτησή του με τη φράση: «Αυτά από μένα. Τα λέμε».

ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ κατά Γεωργιάδη: Είπε δημόσια ότι τα χρέη της ΝΔ δεν θα αποπληρωθούν ποτέ και απλώς θα αυξάνονται

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Η Αννούλα του Ανδρέα που μιμήθηκε ο Τσίπρας αποκαλύπτει όσα έγιναν πριν από 41 χρόνια: Πώς την επέλεξαν και η κίνηση του Παπανδρέου εκτός σεναρίου

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ελβετία: Τρομοκρατικό χτύπημα βλέπει η Αστυνομία για την επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο οι δύο συλληφθέντες που ξέχασαν ανήλικη ΑΜΕΑ μέσα σε λεωφορείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 27 λεπτά πριν

Άδωνις Γεωργιάδης για Turkaegean: Το ωραιότερο δώρο για την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Τουρίστρια βούτηξε στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι για να δροσιστεί – Δείτε βίντεο