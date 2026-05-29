MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ κατά Γεωργιάδη: Είπε δημόσια ότι τα χρέη της ΝΔ δεν θα αποπληρωθούν ποτέ και απλώς θα αυξάνονται

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

«Ο κ. Γεωργιάδης κατάφερε σήμερα να πει δημόσια αυτό που η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσε χρόνια να κρύψει: Ότι τα χρέη της δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ και απλώς θα αυξάνονται», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η ίδια κυβέρνηση που κυνηγά πολίτες για λίγες εκατοντάδες ευρώ, που αφήνει funds και servicers να λεηλατούν περιουσίες, που μιλά καθημερινά για ‘δημοσιονομική σοβαρότητα’, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα εξουσίας να χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια και να δηλώνει ότι δεν θα τα επιστρέψει ποτέ», τονίζει και σχολιάζει:

«Για τους πολίτες πλειστηριασμοί. Για τις επιχειρήσεις τραπεζική πίεση και πολλές φορές ασφυξία, για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ πανωτόκια χωρίς τέλος».

«Γι’ αυτό ανανεώθηκε η θητεία Στουρνάρα στην ΤτΕ; Για να μη μπει ποτέ θέμα από πουθενά; Πώς να βάλει όρια και όρους η κυβέρνηση στις τράπεζες και τους τραπεζικούς όταν κάνει αυτές τις δηλώσεις ο κ. Γεωργιάδης;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Άδωνις Γεωργιάδης ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Ακυρώνεται θεατρική παράσταση στη Θεσσαλονίκη – Ποιος ο λόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Στη Νέα Αριστερά δεν μας ενδιαφέρει η κοκορομαχία ΕΛΑΣ- ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν ληστείες, απάτες και κλοπές – Δικογραφίες για 17 άτομα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κουφονικολάκου: Θα με εξέπληττε εάν ο Άρειος Πάγος μπλοκάρει το όνομα ΕΛΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Έχω συμβόλαιο και ιδιαίτερη σχέση με τον ΠΑΟΚ, ο σύλλογος είναι αυτός που αποφασίζει