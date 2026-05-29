ΣΥΡΙΖΑ κατά Γεωργιάδη: Είπε δημόσια ότι τα χρέη της ΝΔ δεν θα αποπληρωθούν ποτέ και απλώς θα αυξάνονται

«Ο κ. Γεωργιάδης κατάφερε σήμερα να πει δημόσια αυτό που η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσε χρόνια να κρύψει: Ότι τα χρέη της δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ και απλώς θα αυξάνονται», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η ίδια κυβέρνηση που κυνηγά πολίτες για λίγες εκατοντάδες ευρώ, που αφήνει funds και servicers να λεηλατούν περιουσίες, που μιλά καθημερινά για ‘δημοσιονομική σοβαρότητα’, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα εξουσίας να χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια και να δηλώνει ότι δεν θα τα επιστρέψει ποτέ», τονίζει και σχολιάζει:

«Για τους πολίτες πλειστηριασμοί. Για τις επιχειρήσεις τραπεζική πίεση και πολλές φορές ασφυξία, για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ πανωτόκια χωρίς τέλος».

«Γι’ αυτό ανανεώθηκε η θητεία Στουρνάρα στην ΤτΕ; Για να μη μπει ποτέ θέμα από πουθενά; Πώς να βάλει όρια και όρους η κυβέρνηση στις τράπεζες και τους τραπεζικούς όταν κάνει αυτές τις δηλώσεις ο κ. Γεωργιάδης;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ.