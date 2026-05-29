Ιωάννινα: Ελεύθερος με εγγύηση 3.000 ευρώ ο οδηγός που παρέσυρε, τραυμάτισε θανάσιμα και εγκατέλειψε ποδηλάτη

Ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ο 33χρονος που ενεπλάκη στο τραγικό δυστύχημα τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Ανατολής στα Ιωάννινα. το οποίο κόστισε τη ζωή σε έναν νεαρό αλλοδαπό ποδηλάτη.

Ο 33χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε και στη συνέχεια εγκατέλειψε το θύμα αβοήθητο στην άσφαλτο, παρουσιάστηκε στις δικαστικές αρχές όπου και έδωσε τις δικές του εξηγήσεις για τις συνθήκες του συμβάντος.

Με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή, αποφασίστηκε η αποφυλάκισή του με την επιβολή των εξής όρων:

Χρηματική εγγύηση ύψους 3.000 ευρώ.
Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
Υποχρεωτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του κάθε 15 ημέρες.

Πηγή: epiruspost.gr

