Χρηστίδης: Οι μητέρες σήμερα ζουν μια μεγάλη αδικία στην αγορά εργασίας

«Είναι σημαντικό να έχεις πρόσβαση στο reskilling, να εξελίσσεσαι και να εναρμονίζεσαι με τις ανάγκες της εποχής», ανέφερε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νοτίου Τομέα και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο», μιλώντας για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, τις γενιές εργαζομένων και την ισότητα.

Όπως σημείωσε, η ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση και reskilling συνδέεται άμεσα με την ανάγκη αύξησης των μισθών, ενώ υποστήριξε ότι «ο ιδιωτικός τομέας έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα» στον τομέα αυτό, σε αντίθεση με το κράτος, όπου «όσα θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση στο reskilling δεν έχουν γίνει».

Αναφερόμενος στις διαφορετικές γενιές εργαζομένων, τόνισε ότι «η γενιά του 55άρη έμαθε να ζει σε μία πιο ασφαλή κοινωνία», ενώ «η γενιά του 25άρη έχει δομηθεί μέσα στην ευελιξία και στην ανασφάλεια της νέας εποχής».

Ο κ. Χρηστίδης υπογράμμισε την ανάγκη εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες, αλλά και την ανάγκη ύπαρξης κανόνων που θα επιτρέπουν και στις δύο πλευρές να προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα της εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της γονεϊκότητας και των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. «Οι μητέρες σήμερα ζουν μια μεγάλη αδικία», ανέφερε, περιγράφοντας ως συνηθισμένο φαινόμενο το να ερωτάται μια γυναίκα σε συνέντευξη εργασίας αν σκοπεύει να κάνει παιδιά. Όπως είπε, σημαντικό ρόλο παίζουν όχι μόνο οι καλύτεροι μισθοί και οι άδειες, αλλά και η συνολική κουλτούρα ενός οργανισμού και τα «μικροπεριβάλλοντα που μπορούν να στηρίξουν τη γονεϊκότητα».

Αναφερόμενος στις εργασιακές πολιτικές του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι το κόμμα έχει καταθέσει πρόταση για τετραήμερη εργασία, με στόχο «να στηρίξει την ευημερία του εργαζόμενου και να στηρίξει την επιχείρηση να γίνει πιο αποδοτική».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο δημόσιος τομέας δεν αποτελεί πλέον πρώτη επιλογή για πολλούς εργαζόμενους, καθώς «οι αμοιβές είναι χαμηλές και δεν υπάρχουν κίνητρα», ενώ έκανε λόγο τόσο για burnout όσο και για φαινόμενα «quiet quitting».

Στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της ισότητας στις αμοιβές, λέγοντας ότι «μας ενδιαφέρει ό,τι στηρίζει την ισότητα» και θέτοντας ως βασικό ερώτημα το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το wage gap λόγω φύλου.

Όπως ανέφερε, «το 90% των εργαζομένων στην Ελλάδα δεν καλύπτονταν μέχρι πρότινος από συλλογικές συμβάσεις εργασίας», ενώ κλείνοντας σημείωσε ότι «σε ένα κόμμα ο ηγέτης βάζει τη σφραγίδα του, αλλά η ομάδα κάνει τη διαφορά».

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Σάββας Γουλόπουλος.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Newsbeast Events με συνεργάτη επικοινωνίας την Tsomokos Communications.

