Θεσσαλονίκη: Έριχναν λύματα σε δάση και ρέματα της Θέρμης και “κάλυπταν” τις ρίψεις με εικονικά έγγραφα – Τρεις συλλήψεις – Δείτε φωτογραφίες

Εξιχνιάστηκε έπειτα από επιστάμενη έρευνα υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης, από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (26/5/26) από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 57, 57 και 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση των Νόμων «Για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος», «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων» και «Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ένας 57χρονος, ενεργώντας κατ΄ εντολή του έτερου 57χρονου – ιδιοκτήτη εργοστασίου επεξεργασίας και συντήρησης αλιευμάτων, τα τελευταία τέσσερα έτη παραλάμβανε με Ι.Χ. Φορτηγό μεταφοράς μεταλλικών κάδων, από την προαναφερόμενη επιχείρηση, ποσότητες λυματολάσπης, τις οποίες απέρριπτε ανεξέλεγκτα σε διάφορα σημεία (δασικές εκτάσεις με ρεματιές) του Δήμου Θέρμης.

Προκειμένου να μη γίνονται αντιληπτοί, η φόρτωση πραγματοποιούνταν βραδινές ώρες και οι απορρίψεις τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, ενώ σε μία τουλάχιστον περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος λειτουργούσε ως προπομπός προκειμένου να ελέγχει την ύπαρξη αστυνομικής ή άλλης παρουσίας.

Επιπλέον, εντοπίστηκε ένα ακόμη σημείο στο οποίο ο οδηγός του φορτηγού απέρριψε ανεξέλεγκτα φορτίο με κομμάτια αμιαντολαμαρίνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανά διαστήματα, ο 57χρονος οδηγός μετέφερε μικρό μέρος της λυματολάσπης σε εταιρεία βιολιπασμάτων, προκειμένου να εφοδιάζονται με νομιμοποιητικά έγγραφα και παραστατικά μεταφοράς και παράδοσης ώστε σε τυχόν έλεγχο της εταιρείας να φαίνεται ότι γίνεται νόμιμη διαχείριση της λυματολάσπης.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών από την κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση πραγματοποίηση των ανεξέλεγκτων απορρίψεων είναι ο προσπορισμός μεγάλου οικονομικού οφέλους από την μη σύννομη διαχείριση των αποβλήτων, προκαλώντας ταυτόχρονα με αυτό τον τρόπο εκτεταμένη και ευρεία ρύπανση, υποβάθμιση και μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή, διαταράσσοντας την οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος της περιοχής.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.