Τανιμανίδης για Σταύρο Φλώρο: Δεν είναι μια τραγωδία του Survivor, άνθρωποι παθαίνουν ατυχήματα παντού, αυτό έτυχε να είναι εκεί

Τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor σχολίασε ο Σάκης Τανιμανίδης, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ατυχές περιστατικό που συνέβη στην περιοχή που γυριζόταν το παιχνίδι, ωστόσο εξήγησε ότι δεν θα πρέπει το ατύχημα να συνδεθεί με το ριάλιτι.

Ο παρουσιαστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου και μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε σχετικά με το ατύχημα του 22χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στο Μαϊάμι.

Ο Σάκης Τανιμανίδης χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα στενάχωρο, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τον παίκτη και την ευχή να επανέλθει πλήρως. Παράλληλα, υπογράμμισε πως θεωρεί λανθασμένο να συνδέεται το συμβάν αποκλειστικά με το Survivor, επισημαίνοντας ότι παρόμοια ατυχήματα συμβαίνουν καθημερινά σε διάφορες συνθήκες.

Πιο αναλυτικά, ο παρουσιαστής είπε: «Το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου το είδα όπως όλος ο κόσμος, στενάχωρο. Μακάρι το παιδί να είναι καλά και να γίνει όσο καλύτερα γίνεται από εδώ και πέρα. Απλά αυτή η τραγωδία νομίζω ότι έχει μπει σε λάθος πλαίσιο. Δεν είναι μια τραγωδία του Survivor, είναι μια τραγωδία. Άνθρωποι παθαίνουν ατυχήματα καθημερινά, παντού σε όλο τον πλανήτη. Αυτό έτυχε να είναι εκεί, δεν είναι του Survivor, είναι μία τραγωδία σκέτο και πολύ άσχημη μάλιστα. Μακάρι να συμβαίνουν λιγότερες και μακάρι ο Σταύρος να καταφέρει να επανέλθει ως το δυνατόν δυνατότερος».

