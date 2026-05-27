“Καλώς το λουλούδι μου”, τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας της Γωγώς Μαστροκώστα στην κηδεία της

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο και σήμερα συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο αντίο.

Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι στον Ι.Ν Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, με συγγενείς και φίλους να έχουν ήδη ξεκινήσει να φτάνουν στην εκκλησία. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.

Σύμφωνα με το newsit.gr, τραγικά ήταν τα πρώτα λόγια της μητέρας της η οποία όταν είδε το φέρετρο της κόρης της είπε «καλώς το λουλούδι μου». Εκείνη έφτασε στην εκκλησία και έπεσε στην αγκαλιά του Τραϊανού Δέλλα οι οποίοι θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον αγαπημένο τους άνθρωπο. Απαρηγόρητη είναι και η αδερφή της Γωγώς Μαστροκώστα η οποία λύγησε και έβαλε τα κλάματα μόλις πάτησε το πόδι της στην εκκλησία.

