Δράμα: Βαρύ πένθος και οδύνη στην κηδεία του Παρασκευά Άντζα – “Σκεφτόταν πάντα τους άλλους ακόμα και στην κατάσταση που ήταν”

Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών λένε η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του σήμερα Τρίτη.

Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή τελείται στο Μοναστηράκι Δράμας.

Σύμφωνα με το newsit.gr, το παρών στην κηδεία δίνουν πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και την Εθνική Ελλάδας, όπως ο Γρηγόρης Γεωργάτος, ο Νέρι Καστίγιο, ο Σπύρος Βάλλας, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο Βασίλης Τοροσίδης, ο Δημήτρης Σιόβας, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και άλλοι.

«Σκεφτόταν πάντα τους άλλους ακόμα και στην κατάσταση που ήταν», λέει στο newsit.gr ο κουμπάρος του Στέφανος Γκαϊντατζής, τονίζοντας πως ο καλός του φίλος ταλαιπωρήθηκε από την σπάνια ασθένεια έναν χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με την σπάνια ασθένεια ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας, ενώ ήταν και ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς που ανέδειξε η γενιά του, φορώντας και τη φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου σε 26 αναμετρήσεις.