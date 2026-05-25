Σοφία Μαριόλα για Στράτο Τζώρτζογλου: Δεν θέλαμε να φτάσουμε στο διαζύγιο

Η Σοφία Μαριόλα έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, με τους δημοσιογράφους να τη ρωτούν για το διαζύγιό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου.

«Είμαι πολύ καλά, μια χαρά! Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε όλα αυτά που γράφτηκαν, μπορώ να πω ότι είμαι καλά με τον εαυτό μου και είμαι πολύ καλά γενικά», είπε αρχικά η Σοφία Μαριόλα σε ερώτηση για την προσωπική της ζωή.



Όταν ερωτήθηκε για την πιο ακραία σκηνή ζήλειας απάντησε: «Δεν θυμάμαι, έχει περάσει καιρός γιατί ο Στράτος δεν μου έδινε δικαιώματα οπότε τώρα πρέπει να πάω στις προηγούμενες σχέσεις που είχα και.. πάω πολύ πίσω. Μάλλον στην αρχή της σχέσης μπορεί να ψάξω κινητό, αλλά εντάξει».

Για τον Στράτο Τζώρτζογλου, τέλος, η Σοφία Μαριόλα τόνισε: «Με τον Στράτο παραμένει αυτό το συναίσθημα, είναι όλα καλά. Έχει βγει το διαζύγιό μας. Η αγάπη παραμένει εννοείται, εξυπακούεται, είναι το μόνο που μετράει. Τώρα το ότι φτάσαμε εκεί δεν το θέλαμε αλλά δυστυχώς κάποιοι κύκλοι ολοκληρώνονται».

Η Σοφία Μαριόλα και ο Στράτος Τζώρτζογλου αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους πριν από μερικούς μήνες έπειτα από οκτώ χρόνια κοινής πορείας.