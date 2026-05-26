Θεσσαλονίκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 16 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται σήμερα από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που δίνονταν παράνομα μέσω του οργανισμού.

Οι έρευνες των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα.

Αντίστοιχη επιχείρηση από την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιήθηκε χθες στην Κρήτη, όπου 20 άτομα συνελήφθησαν.