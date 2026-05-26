Η Καρυστιανού κατέθεσε την διακήρυξη του κόμματος της στον Άρειο Πάγο – “Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία”

Το μήνυμα ότι όταν ο λαός αποφασίσει να σταθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει στέλνει η Μαρία Καρυστιανού σε δηλώσεις της μετά την κατάθεση της διακήρυξης για τη δημιουργία του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και τονίζει πως «η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία».

«Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τους πολίτες» ανέφερε μεταξύ άλλων η κα Καρυστιανού και συμπλήρωσε πως «μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δρόμο ελπίδας».

«Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη» τόνισε στις δηλώσεις της στους δημοσιογράφους.

Η κα Καρυστιανού δήλωσε μεταξύ άλλων πως «η δικαιοσύνη σιωπά, η νέα γενιά εγκαταλείπει τη χώρα» και απέναντι σε όλα αυτά, όπως είπε «δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές».

«Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση» σημείωσε και εξέφρασε την ανάγκη «να αποβάλουμε αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία που έχει μετατραπεί σε βαρίδι που μας κρατά στάσιμους».

