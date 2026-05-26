Ζάκυνθος: Πώς η προσπάθεια για selfie με φόντο το Ναυάγιο οδήγησε σε πολύωρη προσπάθεια διάσωσης

Πολύωρη και δύσκολη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε χτες στο Ναυάγιο της Ζακύνθου, για τον εντοπισμό ενός 22χρονου Αμερικανού τουρίστα.

Ο 22χρονος βρισκόταν σε απόκρημνο σημείο, παραπάτησε και έπεσε σε γκρεμό. Όμως στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του καθώς ένας θάμνος τον συγκράτησε. Όπως μετέδωσε δε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, ο νεαρός τουρίστας έπεσε, στην προσπάθειά του να… τραβήξει μια selfie με φόντο το Ναυάγιο!



Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb.gr, η ειδοποίηση για το συμβάν δόθηκε από παρακείμενη καντίνα, όταν ο νεαρός άνδρας εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο σημείο της περιοχής, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων και τη 17η ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι προχώρησαν και στη διάσωσή του.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, ασφάλισαν τον άνδρα και τον ανέσυραν με ασφάλεια. Στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο 22χρονος είναι καλά στην υγεία του και αποχώρησε στη συνέχεια για το σπίτι του.