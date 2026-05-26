Τραυματισμός πεζοπόρου στον Όλυμπο – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

Τραυματισμένη αλλοδαπή πεζοπόρος εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στο μονοπάτι Ε4, στον Όλυμπο, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη σε δυσπρόσιτο σημείο του βουνού και στήθηκε επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά της.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να μεταφέρουν την αλλοδαπή πεζοπόρο στη θέση «Πριόνια».

Εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί για την παροχή ιατρικής βοήθειας.