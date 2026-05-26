Τελεσίγραφο Πούτιν σε Τραμπ: “Να φύγουν οι Αμερικανοί από το Κίεβο” – Οι Ευρωπαίοι αρνούνται να εγκαταλείψουν

Τελεσίγραφο στον Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας την άμεση εκκένωση Αμερικανών πολιτών και διπλωματών από το Κίεβο, ενόψει προγραμματισμένων «συστηματικών και συνεχών επιθέσεων» της Μόσχας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών του Βλαντιμίρ Πούτιν, Σεργκέι Λαβρόφ, τηλεφώνησε στον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για να μεταφέρει την προειδοποίηση, με τον Ρούμπιο να δηλώνει ότι ενημέρωσε τον Τραμπ, όπως του ζητήθηκε.

Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης επεσήμανε, παράλληλα, κατά την επίσκεψή του στην Αρμενία, ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, αλλά οι ΗΠΑ παραμένουν έτοιμες να παίξουν «καταλυτικό και βοηθητικό ρόλο» εάν παρουσιαστεί η ευκαιρία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα, ότι προτίθεται να εξαπολύσει «συστηματικές επιθέσεις» εναντίον στόχων στο Κίεβο που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό, καθώς και εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων, ως αντίδραση σε αυτό που χαρακτήρισε ως σκόπιμη επίθεση ουκρανικού drone εναντίον φοιτητικής εστίας στο Λουγκάνσκ, το οποίο ελέγχεται από τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άτομα.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να μην υποκύψουν στον «ρωσικό εκβιασμό».

Η ΕΕ κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο διπλωμάτη στη Βρυξέλλες

Την Τρίτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε για εξηγήσεις τον ανώτατο Ρώσο διπλωμάτη στις Βρυξέλλες, μετά την προειδοποίηση της Μόσχας προς τους Ευρωπαίους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Κίεβο, διαφορετικά θα διακινδυνεύσουν να βρεθούν στο επίκεντρο βομβαρδισμών.

Η εκπρόσωπος της ΕΕ, Ανίτα Χίπερ, ανέφερε μέσω X ότι η απειλή προς ξένους πολίτες και διπλωμάτες αποτελεί «απαράδεκτη κλιμάκωση», πρόσθεσε ότι κάλεσε τον επικεφαλής της ρωσικής πρεσβείας στην ΕΕ, Κάρεν Μαλαγιάν, ζητώντας από το Κρεμλίνο να «παύσει τις επιθέσεις κατά αμάχων» και να συμμετάσχει σε «πραγματικές ειρηνευτικές συνομιλίες με πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία».

Η Χίπερ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προσπαθεί να «σπείρει πανικό», τονίζοντας ότι η ΕΕ «θα διατηρήσει την παρουσία και τη λειτουργία της στο Κίεβο», ενώ οι απειλές «μοιάζουν με απόγνωση».

Οι διπλωμάτες των ευρωπαϊκών χωρών αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με την προτροπή της Μόσχας να εγκαταλείψουν την πόλη.

Η πρέσβης της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα, δήλωσε: «Η ΕΕ δεν φεύγει. Μένουμε στο Κίεβο».

Αντίστοιχα, εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ δήλωσε στο δίκτυο France Info ότι είναι «εκτός συζήτησης» η εκκένωση του προσωπικού της πρεσβείας από την πρωτεύουσα.

Το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυστηρά το ρωσικό τελεσίγραφο, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της πρεσβείας της χώρας θα αντιμετωπιστεί ως «εχθρική ενέργεια».

Αξιωματούχος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στο Politico, σημείωσε ότι η απειλή της Μόσχας προς τους ξένους υπηκόους «δείχνει πως η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στην κλιμάκωση», συμπληρώνοντας ότι το Βερολίνο αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση στο Κίεβο.