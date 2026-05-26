Καρχαρίας στα ρηχά παραλίας στην Κόρινθο μπροστά σε κόσμο – Δείτε το βίντεο

Έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε η εμφάνιση καρχαρία σε παραλία της Κορίνθου και συγκεκριμένα στις Κεχριές, όταν λουόμενοι αντίκρισαν το μεγάλο θαλάσσιο είδος να κινείται σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καρχαρίας εμφανίστηκε στα ρηχά νερά της παραλίας, με αρκετούς πολίτες να παρακολουθούν έκπληκτοι την πορεία του μέσα στη θάλασσα.

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή ανησυχία στους λουόμενους, οι οποίοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από το σημείο.