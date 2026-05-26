Θεσσαλονίκη: “Κάτω τα χέρια από την Κούβα” – Πορεία αλληλεγγύης από το ΚΚΕ προς τον κουβανικο λαό – Βίντεο

Πορεία αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε από την Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Μέλη και φίλοι του κόμματος κρατούσαν πανό και φώναξαν συνθήματα, κάνοντας λόγο για άθλια σχέδια επέμβασης των ΗΠΑ στην Κούβα και εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον κουβανική λαό.

«Κάτω τα χέρια από την Κούβα», ήταν το κεντρικό σύνθημα των διαδηλωτών.

«Συνολικά, οι εξελίξεις δείχνουν τη μόνιμη επιδίωξη του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, να χτυπήσει με όλα τα μέσα την κουβανική επανάσταση, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς κι έμπνευσης όλων των λαών του κόσμου για την ανατροπή της σημερινής βαρβαρότητας και την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας, χωρίς την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο», ανέφερε σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ πριν από μερικές ημέρες.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου και κινήθηκε στο κέντρο της πόλης.