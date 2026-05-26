Σέρρες: Πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης – Επιχειρούν και δύο αεροσκάφη
Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Άγιος Ιωάννης στις Σέρρες.
Η Πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 20:14 και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν και δύο αεροσκάφη. Επίσης, στην κατάσβεση συνδράμουν από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγια σε δασική έκταση πλησίον της περιοχής Άγιος Ιωάννης Σερρών. Επιχειρουν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 26, 2026