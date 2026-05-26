Αιμίλιος Χειλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου προλόγισαν τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο – Τα "καρφιά" για Καρυστιανού

Με θεατρικό τρόπο, αλλά χωρίς να έχουν μάθει απέξω τα λόγια τους, καθώς επέλεξαν να διαβάζουν, οι ηθοποιοί Αιμίλιος Χειλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου προλόγισαν τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για την ανακοίνωση του κόμματός του, στο Θησείο.

Οι δύο ηθοποιοί έκαναν μία σύντομη εισαγωγή στο τι ακολουθεί στην εκδήλωση κάτω από την Ακρόπολη, δεν έλειψαν όμως και τα “καρφιά” για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού που προηγήθηκε κατά λίγες ημέρες του κόμματος Τσίπρα.

«Να βγάλουμε περιστέρια; να κάνουμε και βίντεο;», αναρωτήθηκαν οι Χειλάκης-Τουμασάτου με την δεύτερη να σχολιάζει ότι δεν είναι ινφλουένσερ.

Η κυρία Τουμασάτου πάντως, αναρωτήθηκε μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χειλάκης είχε διαβάσει ως «Αλέξης Τσίπρας» την Ιθάκη του κ. Τσίπρα, για τη μεταφορά της σε audio book.

Οι δύο ηθοποιοί ολοκλήρωσαν το «θεατρικό παιχνίδι» στην εξέδρα, καλώντας εν τέλει τον κ. Τσίπρα: «Πρόεδρε, έλα», είπαν.

