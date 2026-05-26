Γαλλία: Εφιάλτης για 41χρονη που την εξέδιδε ο σύντροφός της – “Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες, με ανάγκαζε να πιω ούρα”

Μία νέα υπόθεση βιασμών και μαστροπείας προκαλεί φρίκη στην Γαλλία, με έναν τραπεζίτη να κακοποιεί σεξουαλικά και να εκδίδει τη σύντροφό του σε εκατοντάδες άνδρες εκβιάζοντάς την και κάνοντάς της εξευτελιστικούς βασανισμούς για 7 ολόκληρα χρόνια.

Η 41χρονη που είναι μητέρα 4 παιδιών, ζούσε για 7 χρόνια τον απόλυτο εφιάλτη από τα χέρια του συντρόφου της, με τη νέα αυτή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης να βλέπει το φως της δημοσιότητας μετά από τις αποκαλύψεις και τη δικαστική διαμάχη της Ζιζέλ Πελικό, που είχε αφήσει την Γαλλία με κομμένη την ανάσα.

Ο λόγος για τον 51χρονο τραπεζίτη, Γκιγιόμ Μπουσί, που καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για τον συστηματικό βιασμό και βασανισμό της συντρόφου του, Λετισιά Ρ., κατά τη διάρκεια της σχέσης τους που κράτησε από το 2015 έως το 2022. Η υπόθεση συγκλόνισε τη Γαλλία λόγω της ακραίας βίας, των εξευτελισμών και της ψυχολογικής κακοποίησης που υπέστη η γυναίκα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της στο δικαστήριο, ο Μπουσί την αντιμετώπιζε ως «σκλάβα», επιβάλλοντάς της καθημερινά βασανιστήρια και εξευτελιστικές πράξεις. Μεταξύ άλλων, την ανάγκαζε να γλείφει δημόσιες τουαλέτες, να πίνει τα ούρα του και να συμμετέχει σε ακραίες σεξουαλικές πράξεις παρά τη θέλησή της, αναφέρει η NYP.

Σε αντίθεση με την υπόθεση Πελικό, όπου η γυναίκα ναρκωνόταν πριν από τους βιασμούς, η Λετίσια τα καταλάβαινε όλα. «Ήθελε να καταλαβαίνω τι μου συνέβαινε», είχε δηλώσει πριν από τη δίκη και πρόσθεσε ότι «τα θυμάμαι όλα».

Η Λετισιά αποκάλυψε ότι εξαναγκάστηκε να συνευρεθεί με εκατοντάδες άνδρες, φίλους, συναδέλφους του δράστη αλλά και αγνώστους. Όπως δήλωσε, σταμάτησε να μετρά στους 487 άνδρες, ενώ ορισμένους τους είχε συναντήσει έως και δέκα φορές. Η πρώτη φορά έγινε τα Χριστούγεννα του 2015, σε ένα πάρκινγκ σε αυτοκινητόδρομο, ενώ ο Μπουσί παρακολουθούσε τηλεφωνικά.

Ακόμη πιο σοκαριστικό ήταν ότι μία ημέρα μετά την έξοδό της από το μαιευτήριο, ύστερα από τη γέννηση της κόρης τους το 2017, ο δράστης την ανάγκασε να προβεί σε σεξουαλική πράξη με έναν οδηγό φορτηγού.

Στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε επίσης ότι η γυναίκα ζούσε σε καθεστώς απόλυτου φόβου και ψυχολογικής εξάντλησης. Ο Μπουσί δεν την άφηνε να κοιμηθεί και της το επέτρεπε μόνο μία φορά κάθε δέκα ημέρες, καθόριζε πότε θα ξυπνά και πότε θα κοιμάται, ενώ της απαγόρευε ακόμη και να φορά εσώρουχα.

Η ίδια κατέθεσε με δάκρυα στα μάτια ότι «σιγά-σιγά ένιωθα να πεθαίνω μέσα μου. Με κάθε πράξη που μου επέβαλλε, ένα κομμάτι μου έσπαγε οριστικά». Περιέγραψε ότι υπέμενε την κακοποίηση πιστεύοντας πως έτσι ίσως δεχόταν λιγότερη βία.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ορισμένες πράξεις, όπως στραγγαλισμούς, καψίματα και πράξεις κτηνοβασίας, όμως ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για «συναινετικά σαδομαζοχιστικά παιχνίδια». Ωστόσο, το δικαστήριο παρουσίασε εκατοντάδες μηνύματα και ηχητικά ντοκουμέντα στα οποία απειλούσε να τη σκοτώσει αν δεν υπάκουγε στις εντολές του.

Η Λετισιά αποκάλυψε ακόμη ότι είχε υπάρξει θύμα βιασμού και στην παιδική της ηλικία από τον πατριό της, μεταξύ 7 και 11 ετών, γεγονός που είχε καταγγείλει στην αστυνομία όταν ήταν 17 ετών, σύμφωνα με την Telegraph.

Η απόφασή της να μιλήσει δημόσια για τα όσα υπέστη επηρεάστηκε από την πολύκροτη υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, της γυναίκας που είχε γίνει σύμβολο στη Γαλλία όταν αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της τη νάρκωνε και άφηνε δεκάδες άνδρες να τη βιάζουν.

Παρά το αίτημα των εισαγγελέων για ισόβια κάθειρξη, επικαλούμενοι υψηλό κίνδυνο υποτροπής, το δικαστήριο επέβαλε τελικά ποινή 25 ετών φυλάκισης στον Μπουσί, με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους μετά την έκτιση των 2/3 της ποινής, απόφαση που προκάλεσε προβληματισμούς.

