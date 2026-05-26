Σέρρες: Δήθεν εφοριακός έπεισε ηλικιωμένη να δώσει σε βοηθό του κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ για να “καταγραφούν”

Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που έγινε στις 20 Μαΐου 2026 σε περιοχή των Σερρών, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δήθεν βοηθό του, τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, προκειμένου να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο προαναφερόμενος ημεδαπός άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται:

Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».