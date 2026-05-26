Αθηνά Λινού: Θα πάω στην εκδήλωση Τσίπρα – Δεν έχω αποφασίσει ακόμη για το επόμενο βήμα

Παρούσα θα είναι η ανεξάρτητη βουλευτής Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών, Αθηνά Λινού, στην επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα απόψε στο Θησείο.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του enikos.gr με την κ. Λινού, επιβεβαιώθηκε ότι θα δώσει το παρών. Στην ερώτησή μας εάν θα ενταχθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, μας απάντησε ως εξής:

« Το σκέφτομαι αλλά δεν έχω πάρει καμία οριστική απόφαση μέχρι στιγμής. Επίσης θα μελετήσω όλες τις λεπτομέρειες της Ιδρυτικής Διακήρυξης του νέου κόμματος. Επί του παρόντος, έχω μία γενική εικόνα της Διακήρυξης, αν και ήδη γνωρίζω ότι έχει θέματα, τα οποία μακροπρόθεσμα θα με ενδιαφέρουν. Είναι πιθανόν να την υπογράψω, αφού πρώτα όπως επεσήμανα την μελετήσω ενδελεχώς».

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, εάν θα παραδώσει την έδρα της δεδομένου ότι κ. Τσίπρας φαίνεται να το έχει θέσει αυτό ως προϋπόθεση, για οποιονδήποτε και οποιαδήποτε βουλευτή αποφασίσει να τον ακολουθήσει, η κ. Λινού αρκέστηκε να μας απαντήσει ότι: «Όπως γνωρίζετε είμαι ανεξάρτητη βουλευτής. Θα αποφασίσω εάν και εφόσον, συναρτήσει της διαμόρφωσης των εθνικών και διεθνών συνθηκών».

Επισημαίνεται ότι η κ. Λινού, παρευρέθηκε και στην εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού που έλαβε χώρα στο Χαλάνδρι, στις 11 Μάϊου 2026, ενώ σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο κανάλι Action 24 είχε δηλώσει για το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: «Είναι πιθανό, αλλά χρειάζεται μελέτη. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Το κόμμα δεν έχει ιδρυθεί», επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες πως το τελευταίο χρονικό διάστημα μελετά προσεκτικά τα επόμενα βήματά της.

Λίγα λόγια για τη διαδρομή της

Η Αθηνά Λινού εξελέγη για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στην εκλογική περιφέρεια της Β1′ Βορείου Τομέα Αθηνών.

Από τον Αύγουστο του 2024 παραμένει ανεξάρτητη βουλευτής, καθώς τέθηκε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard, ενώ κατέχει Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών και Υφηγεσία στον τομέα της Επιδημιολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2004 είναι Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και διετέλεσε Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής απο το 2014 έως το 2017.

Το 1990 ίδρυσε το Ινστιτούτο Prolepsis, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικά και εφαρμοσμένα προγράμματα προληπτικής ιατρικής και Δημόσιας Υγείας. Με το Ινστιτούτο Prolepsis έχει αναπτύξει έντονη ανθρωπιστική δράση με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία και την προαγωγή της υγείας και ευημερίας ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού – κυρίως παιδιών, ατόμων τρίτης ηλικίας, προσφύγων και μεταναστών, και πληθυσμών Ρομά.

Η κ. Λινού έχει διδάξει Επιδημιολογία, Προληπτική Ιατρική και Ιατρική της Εργασίας στη Μεταπτυχιακή Σχολή Mayo, στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Minnesota και στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve.

Έχει εκδώσει περισσότερα από δέκα ελληνικά και ξενόγλωσσα συγγράμματα που αφορούν στη Δημόσια Υγεία, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται βιβλία και οδηγοί για την προαγωγή υγείας στις εργαζόμενες γυναίκες, όπως και οι Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί.

Έχει πάνω από 200 δημοσιεύσεις κυρίως σε ξενόγλωσσα αλλά και σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, και έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι μέλος περίπου 20 ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών. Έχει διατελέσει Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, καθώς και Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία». Κύρια αντικείμενα της επιστημονικής της έρευνας, είναι η Επιδημιολογία κακοήθων, αυτοάνοσων, επαγγελματικών και περιβαλλοντικών νοσημάτων.