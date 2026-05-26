Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρή 34χρονη μητέρα μετά από πτώση από μπαλκόνι

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πρέβεζα, με μία μητέρα 34 ετών να αφήνει την τελευταία της πνοή μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, η 34χρονη μητέρα δύο παιδιών διέμενε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας και βρέθηκε στο κενό κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η 34χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης στην Πρέβεζα.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 34χρονη και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Η κατάστασή της κρίθηκε από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς έφερε βαρύτατα τραύματα από την πτώση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Την προανάκριση για την διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.

Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα του περιστατικού η 34χρονη βρισκόταν μόνη της στο σπίτι.