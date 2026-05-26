MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρή 34χρονη μητέρα μετά από πτώση από μπαλκόνι

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πρέβεζα, με μία μητέρα 34 ετών να αφήνει την τελευταία της πνοή μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, η 34χρονη μητέρα δύο παιδιών διέμενε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας και βρέθηκε στο κενό κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η 34χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης στην Πρέβεζα.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 34χρονη και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Η κατάστασή της κρίθηκε από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς έφερε βαρύτατα τραύματα από την πτώση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Την προανάκριση για την διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.

Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα του περιστατικού η 34χρονη βρισκόταν μόνη της στο σπίτι.

Πρέβεζα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων €1,63 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ιταλία: Δημοτικές εκλογές σε 894 δήμους της χώρας- Σαφές προβάδισμα της κεντροδεξιάς στη Βενετία

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Μαρίλια Μητρούση: Η Μιμή Ντενίση με έβαλε στο θέατρο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα σε επαρχιακούς δρόμους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικοι προσπάθησαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Γαλλία: Πρωτοφανές κύμα ζέστης με ρεκόρ θερμοκρασίας στους 36 βαθμούς