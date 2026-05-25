Ο Χάρης Σιανίδης με αναφιλητά για τη Γωγώ Μαστροκώστα: Ζήσαμε τα πάντα μαζί

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της τις τελευταίες εβδομάδες. Νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο της showbiz.

Ο στενός της φίλος Χάρης Σιανίδης, εμφανώς συγκινημένος και με τρεμάμενη φωνή, μίλησε τηλεφωνικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA για τη δυνατή φιλία που τους ένωνε, αλλά και για τη δύσκολη μάχη που έδωσε η Γωγώ Μαστροκώστα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ήταν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για μένα. Ζήσαμε τα πάντα μαζί. Έδωσε πολύ μεγάλη μάχη, δε μίλησε ποτέ. Ήταν αγωνίστρια μεγάλη», είπε χαρακτηριστικά.