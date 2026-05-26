MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικοι προσπάθησαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αστυνομικοί συνέλαβαν 2 ανήλικους για απόπειρα διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, πρόκειται για δύο νεαρούς 16 και 17 χρονών αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, στην κατοχή ενός εξ’ αυτών, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Δεν θυμάμαι τίποτα, είχα πάρει ναρκωτικά χάπια” είπε ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Θύμιος Γεωργόπουλος: “Συντάσσομαι με τον Αλέξη Τσίπρα”

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Δάφνη Καραβοκύρη: Στην αρχή ήταν δύσκολο, την τρίτη φορά άρχισα να το συνηθίζω

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ιταλία: Δημοτικές εκλογές σε 894 δήμους της χώρας- Σαφές προβάδισμα της κεντροδεξιάς στη Βενετία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

“Το παιδί ήθελε να φύγει, φώναζε βοήθεια” λέει ο πατέρας της 16χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον 35χρονο στην Πάτρα – Τι λένε οι γείτονες

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ισπανία: Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών ζητά ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ