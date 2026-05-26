Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικοι προσπάθησαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης
Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM
Αστυνομικοί συνέλαβαν 2 ανήλικους για απόπειρα διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, πρόκειται για δύο νεαρούς 16 και 17 χρονών αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, στην κατοχή ενός εξ’ αυτών, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.
Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γιάννης Σμαραγδής: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και με τα σημερινά δεδομένα μπράβος
- Έκλεψαν ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας
- Τραϊάνα Ανανία: Δεν ήταν τυχαίο timing ο τραυματισμός στο Survivor – Η ανθρωπότητα υποφέρει από αρνητική ενέργεια, οπότε υποφέρουν και στα ριάλιτι