Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικοι προσπάθησαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης

Αστυνομικοί συνέλαβαν 2 ανήλικους για απόπειρα διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, πρόκειται για δύο νεαρούς 16 και 17 χρονών αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, στην κατοχή ενός εξ’ αυτών, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.