Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 23χρονη για κλοπή πορτοφολιού σε αστικό λεωφορείο

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 23χρονη Βουλγαρικής καταγωγής για κλοπή πορτοφολιού μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία η 23χρονη εκμεταλλευόμενη τις συνθήκες συνωστισμού εντός του αστικού λεωφορείου, αφαίρεσε πορτοφόλι από τσάντα επιβάτιδος. Το πορτοφόλι αποδόθηκε στη νόμιμη κάτοχό του.

Η συλληφθείσα με τη δικογραφίa που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.