ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: “Στρατηγική επιλογή η ορμπανοποίηση, θέλουν την Ελλάδα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα”

Σκληρή απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «ανοίγει πόλεμο» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και επιχειρεί να καταστήσει τη χώρα «εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα» σε επίπεδο θεσμών.

«Είναι στρατηγική επιλογή τους η ορμπανοποίηση», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κινδυνεύει να πληρώσει ακριβά αυτή την επιλογή σε ευρωπαϊκά κονδύλια, με φόντο το αίτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν τη νοιάζει ούτε η εθνική ασφάλεια, ούτε η ποιότητα της δημοκρατίας», ενώ, όπως είπε, «υπονομεύει τη Δικαιοσύνη, εμποδίζοντας συνεχώς τη διερεύνηση των σκανδάλων».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Παύλο Μαρινάκη επειδή, όπως σημείωσε, «δεν είπε τίποτα» για τη νέα έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς του Δημοσίου, η οποία, κατά το ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώνει «τη γενικευμένη αίσθηση ελλείμματος διαφάνειας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Χαριλάου Τρικούπη, το 90% των φορέων επέλεξε να αναθέσει το σχετικό έργο με απευθείας ανάθεση, ενώ το 85% της συνολικής αξίας των 8,9 εκατ. ευρώ –περίπου 7,6 εκατ. ευρώ– ανατέθηκε με την ίδια διαδικασία.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ακόμη ότι το 65,5% του πλήθους και της αξίας των συμβάσεων συγκεντρώθηκε στους οκτώ πρώτους αναδόχους, οι οποίοι έχουν αναλάβει έργα σε όλη την επικράτεια.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει το πάρτι με το δημόσιο χρήμα», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι «μόνο μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ μπορεί να τερματίσει τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος».

«Έχουμε δεσμευτεί: Θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ που δόθηκε με απευθείας ανάθεση», κατέληξε.