MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: 16 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Σέρρες – 300 ΑΦΜ στο στόχαστρο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται σήμερα από το πρωί και στη Θεσσαλονίκη, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που δίνονταν παράνομα μέσω του οργανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των Αρχών στρέφονται στη Θεσσαλονίκη αλλά και το Κιλκίς και τις Σέρρες για άτομα που έχουν λάβει παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για τον εντοπισμό 300 “κόκκινων” ΑΦΜ, στους οποίος φαίνεται πως έχουν καταβληθεί επιδοτήσεις με παράνομο τρόπο.

Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές προκύπτει πως τα ποσά που φέρονται να έχουν δοθεί παράνομα ως επιδοτήσεις ξεπερνούν τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Σέρρες.

Αντίστοιχη επιχείρηση από την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιήθηκε χθες στην Κρήτη, όπου 20 άτομα συνελήφθησαν.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης για “17 Νοέμβρη”: Είναι αμετανόητοι, δεν έχουν πει ούτε μία συγγνώμη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Κώστας Τσουρός: Εσείς οι τηλεθεατές, όσοι κι αν ήσασταν φέτος, με κάνατε να κρατηθώ ψύχραιμος

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Τραϊάνα Ανανία: Δεν ήταν τυχαίο timing ο τραυματισμός στο Survivor – Η ανθρωπότητα υποφέρει από αρνητική ενέργεια, οπότε υποφέρουν και στα ριάλιτι

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Εργασίες κοπής πρασίνου και σήμερα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και τη Μουδανιών – Σε ποια σημεία

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Καίτη Φίνου: Η Γωγώ Μαστροκώστα δεν έφυγε από καρκίνο, έδωσε τη μάχη της και τον ξεπέρασε