Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο – Αναφορές για νεκρούς

Συναγερμός έχει σημάνει στο Βέλγιο καθώς σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο.

Σύμφωνα μάλιστα με μη κατονομαζόμενη ακόμη πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Rauters με επείγον τηλεγράφημά του, υπάρχουν νεκροί.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X, ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν.

