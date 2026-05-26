Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο – Αναφορές για νεκρούς
Συναγερμός έχει σημάνει στο Βέλγιο καθώς σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο.
Σύμφωνα μάλιστα με μη κατονομαζόμενη ακόμη πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Rauters με επείγον τηλεγράφημά του, υπάρχουν νεκροί.
«Με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X, ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν.
🚨 SCHOOL BUS OVERTURNED AFTER TRAIN COLLISION IN BELGIUM— RUnews (@runews) May 26, 2026
A train collided with a school minibus at a level crossing this morning around 8:15 AM. Multiple fatalities reported among the children and staff on board.
The barriers were down and lights were red at the time.
Train… pic.twitter.com/8wM6OsE67z