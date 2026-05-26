Ισραήλ: Αποτάχθηκε η πρώην ανώτατη στρατιωτική εισαγγελική λειτουργός, για τη διαρροή βίντεο με κακοποίηση Παλαιστινίων

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα την απόταξη της πρώην ανώτατης στρατιωτικής εισαγγελικής λειτουργού, η οποία παραιτήθηκε τον Οκτώβριο μετά την έναρξη έρευνας για τη διαρροή ενός βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν Παλαιστινίους κρατουμένους το 2024.

Η υποστράτηγος Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχτηκε ότι η υπηρεσία της είχε διαρρεύσει το βίντεο σε μέσα ενημέρωσης.

Στην επιστολή της παραίτησής της είχε δηλώσεις πως σκοπός της με τη διαρροή του βίντεο ήταν να «καταπολεμήσει την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου».

Τον Αύγουστο του 2024 το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει την κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατουμένων 2024 στις στρατιωτικές φυλακές υψίστης ασφαλείας Σντε Τεϊμάν στο νότιο τμήμα της χώρας. Τα πλάνα, που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, έδειχναν Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν σεξουαλικά ομαδικά έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο. Ο ξυλοδαρμός τους ωστόσο δεν διακρίνεται καθαρά, καθώς οι στρατιώτες σχηματίζουν τείχος με ασπίδες που υψώνουν γύρω από τον κρατούμενο. Το συμβάν σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου στο Σντε Τεϊμάν στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ.

Πέντε στρατιώτες συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Φεβρουάριο του περσινού έτους για το συμβάν, το οποίο δίχασε την ισραηλινή κοινωνία, τις τάξεις του στρατού και την πολιτική τάξη, με ορισμένους να εκφράζουν οργή για το περιστατικό και άλλους να υπερασπίζονται τους στρατιώτες, σε μια περίοδο που το Ισραήλ ήταν σε πόλεμο με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι στρατιώτες «ενήργησαν εναντίον του κρατουμένου με ακραία βία» και προκάλεσαν «σοβαρά τραύματα», όπως σπασμένα πλευρά και διάτρηση πνεύμονα, τόνισε ο στρατός τον Φεβρουάριο του 2025.

«Λόγω της μακράς ποινικής διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των φερόμενων πράξεων και υποψιών, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ αποφάσισε να αποτάξει την πρώην γενική εισαγγελέα του στρατού του Ισραήλ», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς χαιρέτισε την απόταξη της Τομέρ-Γερουσάλμι, δηλώνοντας ότι «όποιος συκοφαντεί» στρατιώτες «δεν έχει θέση στον στρατό».

Το κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν χτίστηκε σε στρατιωτική βάση για να κρατά Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν κυρίως στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023, με την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ.

Οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων Παλαιστινίων κρατουμένων κατηγορούν τακτικά την ισραηλινή διοίκηση φυλακών για κακοποιήσεις Παλαιστινίων κρατουμένων.

