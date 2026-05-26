Απίστευτη υπόθεση στα Χανιά: Ιδιοκτήτης απείλησε με μπαλτά τον νοικάρη για τον λογαριασμό του ρεύματος

Μια υπόθεση με πολλαπλές διαστάσεις, που ξεκίνησε ως φαινομενικά ένας απλός καβγάς για θέση στάθμευσης, αποκάλυψαν οι αστυνομικές αρχές στην Κίσσαμο Χανίων, μετά από έρευνα.

Αρχικά, ένας 60χρονος κατήγγειλε 69χρονο υπήκοο Ρουμανίας για κατάληψη θέσης πάρκινγκ, οδηγώντας και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου. Ωστόσο, κατά την εξέταση των δύο πλευρών προέκυψε μια εντελώς διαφορετική εικόνα από την αρχική καταγγελία.

Ο 69χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη θέση στάθμευσης καθώς είχε μισθώσει την οικία του 60χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε σε καταγγελίες για οικονομική διαφορά μεταξύ τους, υποστηρίζοντας ότι ο 60χρονος εισέβαλε στην κατοικία του και, υπό την απειλή μπαλτά και κουζινομάχαιρου, του απέσπασε χρηματικό ποσό, το οποίο σχετιζόταν με οφειλές για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Οι αστυνομικοί, εκτιμώντας ότι η υπόθεση δεν περιορίζεται σε απλή διένεξη, προχώρησαν σε περαιτέρω έρευνα, κατά την οποία εντόπισαν στην κατοικία του 60χρονου παράνομη καραμπίνα, πιστόλι τύπου Τοκάρεφ και ποσότητα φυσιγγίων.

Μετά τα ευρήματα και τις αντικρουόμενες καταθέσεις, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε πλήρη διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.