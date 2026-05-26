Επανομή: Μαζική αντίδραση κατά της αμμοληψίας – “Όχι στην καταστροφή του θαλάσσιου οικοσυστήματος”

Ηχηρό μήνυμα κατά της σχεδιαζόμενης αμμοληψίας στο Ακρωτήρι της Επανομής έστειλαν σήμερα κάτοικοι και φορείς της περιοχής, οι οποίοι συμμετείχαν σε μαζική κινητοποίηση.

Με κεντρικό σύνθημα το «Όχι στην αμμοληψία», οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση στις εργασίες που –όπως υποστηρίζουν– απειλούν το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής και ζήτησαν την άμεση διακοπή κάθε σχετικής διαδικασίας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του δήμου Θερμαϊκού, τοπικών φορέων και κατοίκων, συνεχίζοντας τις αντιδράσεις που είχαν εκδηλωθεί και την προηγούμενη εβδομάδα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η αμμοληψία συνδέεται με τις εργασίες για την κατασκευή της 6ης προβλήτας του ΟΛΘ.

Στο ΣτΕ ο Δήμος Θερμαϊκού

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος βρέθηκε στην Αθήνα μαζί με το νομικό επιτελείο του δήμου, συμμετέχοντας στη διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου εξετάζεται η υπόθεση.

Ο Δήμος επιχειρεί να αποτρέψει την αμμοληψία, προβάλλοντας –όπως αναφέρει– την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και τον σεβασμό στη βούληση της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί για αύριο συνάντηση του δημάρχου με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις εξελίξεις του νομικού αγώνα.

Όπως τονίζεται από τη διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού, οι κινητοποιήσεις και οι παρεμβάσεις κατά της αμμοληψίας θα συνεχιστούν «σε όλα τα επίπεδα διεκδίκησης» μέχρι την ανατροπή της σχετικής απόφασης.