Χολαργός: “Κανονίζαμε να βγούμε μέσα στην εβδομάδα”, λέει συνάδελφος του πιλότου που τραυμάτισε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Μυστήριο στον Χολαργό με την παρ’ ολίγον γυναικοκτονία, καθώς ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Live News», ο 57χρονος απόστρατος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας και η ψυχολόγος σύζυγός του ήταν παντρεμένοι 25 χρόνια και, κατά κοινή ομολογία, αγαπημένοι.

Χθες το βράδυ όμως, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ο 57χρονος πυροβόλησε κατά της συζύγου του, τραυματίζοντάς την στο πόδι, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Στο σπίτι υπήρχαν δύο όπλα, καθώς και οι δύο είχαν σαν χόμπι τη σκοποβολή.

Όπως αναφέρθηκε στο «Live News» του Mega, το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι φέρεται να περνούσε μια κρίση, με τον 57χρονο, σύμφωνα με φίλο του που μίλησε στην εκπομπή, να τον ρωτά πριν από λίγο καιρό «αν χωρίσουμε, με ποιον θα είσαι;».

Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ συνεχίζει να προκαλεί πολλαπλά ερωτήματα.

Συνάδελφος του πιλότου, μιλώντας στο «Live News», ανέφερε: «Ήταν ένας αξιόλογος εκπαιδευτής σε εμάς και ένας σοβαρός άνθρωπος. Τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί, την Κυριακή, δεν υπήρχε κάτι που μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος έδειχνε κάτι τέτοιο. Έχω μείνει έκπληκτος. Και με τη γυναίκα του εδώ και στις συγκεντρώσεις που βρισκόμασταν παρέα. Και όλοι μαζί. Και σε διάφορες συγκεντρώσεις που κάναμε εδώ, ήταν με τη γυναίκα του ο άνθρωπος. Έβγαιναν έξω μαζί. Και παρέα έχω κάνει μαζί, και με τη γυναίκα μου. Δεν μπορώ να πω ότι είχα προσέξει κάτι. Συνταξιούχος. Ουσιαστικά, εδώ ήταν εθελοντικά, επειδή του άρεσε να πετάει. Την Κυριακή κάναμε πλάκα και μάλιστα συζητούσαμε να βγούμε με τις γυναίκες μας μαζί».

Δείτε τα βίντεο: