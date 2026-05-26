Δημήτρης Σταρόβας: Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν οικονομικά στο πρόβλημα της υγείας μου

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα ο Δημήτρης Σταρόβας, για μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη με τη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Με αφορμή την εμφάνισή του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων, ο Δημήτρης Σταρόβας είπε πως «πάντα είχα σκοπό να κάνω μία μπάντα με μουσικούς φίλους, που να παίζουμε κομμάτια που μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε».

Ο Δημήτρης Σταρόβας ανέφερε για τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του: «Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο. “Σταρόβα, πεθαίνω για σένα”, μου έλεγε και μου έκανε πολύ εντύπωση.

Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα της υγείας και οικονομικά. Ένα κέρδος είναι η αγάπη του κόσμου που εισπράττω καθημερινά από κάθε είδους ηλικίες. Μέσω αυτής της δουλειάς γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς, που μέσα σε ένα 2ωρο μαζί τους φεύγεις εάν όχι καλύτερος, διαφορετικός άνθρωπος».

