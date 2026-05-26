Τραγωδία στο Βέλγιο: Τουλάχιστον 4 νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες μετά τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο
Σε τραγωδία εξελίσσεται η σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο καθώς υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες.
Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών Ζαν-Λικ Κρουκ, δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδός έχασαν τη ζωή τους. «Είναι τραγικό.Οι πρώτες μου σκέψεις είναι με τα θύματα, αλλά και με όσους τραυματίστηκαν και τις οικογένειές τους», είπε σύμφωνα με το RTL.
BREAKING: Footage shows emergency services at the scene after a train collided with a school bus in Buggenhout, Belgium
Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες το λεωφορείο μετέφερε μαθητές ειδικής αγωγής.
O υπουργός επιβεβαίωσε ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν πράγματι κλειστή. «Έχουμε εικόνες που το αποδεικνύουν», υποστήριξε. «Θα πραγματοποιηθούν έρευνες», πρόσθεσε.