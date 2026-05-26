ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής στην Αθήνα για τις απάτες στις αγροτικές επιδοτήσεις

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (CONT) επισκέπτεται την Ελλάδα, από σήμερα 26 έως την Πέμπτη 28 Μαΐου, για να εξετάσει τις καταγγελίες περί απάτης σε αγροτικά κονδύλια και να αξιολογήσει τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο Τσέχος ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Τομάς Ζντεχόφσκυ, και συμμετέχουν οι: Μόνικα Χοχλμέγερ (ΕΛΚ, Γερμανία), η Λουτσία Ανουντσιάτα (Σ&Δ, Ιταλία) και ο Ράσμους Νόρντκβιστ (Πράσινοι/ΕΕΑ, Δανία). Επίσης, συνοδεύουν την αντιπροσωπεία και τέσσερις Έλληνες ευρωβουλευτές: ο Γιώργος Αυτιάς (ΕΛΚ), ο Γιάννης Μανιάτης (Σ&Δ), ο Εμμανουήλ Φράγκος (ΕΣκΜ) και ο Κώστας Αρβανίτης (Αριστερά).

Οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανώτερους υπαλλήλους αρμόδιους για τις αγροτικές πληρωμές, τη δημόσια διοίκηση και τον έλεγχο, καθώς και με εκπροσώπους του αγροτικού κλάδου, δημοσιογράφους και άλλους φορείς. Στις 28 Μαΐου, στις 12:00, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

Ο σκοπός της επίσκεψης

Αναφερόμενος στην επίσκεψη, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας Τομάς Ζντεχόφσκυ δήλωσε ότι: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έρχεται στην Ελλάδα για να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση την έρευνα για την απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς και τα συγκεκριμένα βήματα που σχεδιάζει η Ελλάδα για να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε ανοιχτά και σοβαρά την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας και να έχουμε μια σαφή συζήτηση για την ευθύνη, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη του κοινού στη χρήση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων.»

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν επίσης στη μελλοντική δομή του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και στον τρόπο καλύτερης προστασίας των ευρωπαϊκών κονδυλίων από κατάχρηση.

Το βαρύ σκηνικό

Η επίσκεψη γίνεται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς στις 22 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) εξέδωσε ανακοίνωση με σοβαρές επιφυλάξεις για πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε η Ελλάδα στον Ποινικό Κώδικά της. Σύμφωνα με την EPPO, οι αλλαγές αυτές, που θεσπίζουν ειδική διαδικασία για αδικήματα που διαπράττονται από βουλευτές, θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις έρευνες και τη δίωξη υποθέσεων στη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χαρακτήρισε τις αλλαγές αυτές ενδεχόμενη παραβίαση του κράτους δικαίου και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα βάσει του Κανονισμού Αιρεσιμότητας του 2020. Δηλαδή, του ίδιου ευρωπαϊκού νόμου που οδήγησε στη δέσμευση ευρωπαϊκών κεφαλαίων προς την Ουγγαρία.

Παράλληλα, η EPPO επισήμανε πως οι εξελίξεις αυτές «εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες» ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας βάσει των Ευρωπαϊκών Συνθηκών.

Η επίσκεψη αντιπροσωπείας της επιτροπής CONT στέλνει το μήνυμα πως η Ευρώπη παρακολουθεί στενά όσα συμβαίνουν με τα κονδύλιά της. Αδιαμφισβήτητα, η διαχείριση αυτής της κρίσης επηρεάζει άμεσα και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η χώρα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, παρά το γεγονός ότι η άμεση αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης και οι ανά περίπτωση πλέον έλεγχοι δείχνουν πως τα περιθώρια συνέχισης παράτυπων πρακτικών για την άντληση κοινοτικών πόρων από επιτήδειους τείνουν να εξαλειφθούν.