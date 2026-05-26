Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με μηχανάκι

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/05) έξω από τη Λάρισα, στον περιφερειακό Όσσας – Συκουρίου, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να χάσει τη ζωή του.

Το τραγικό συμβάν, κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο νεαρός αναβάτης δίκυκλου εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο δίκυκλο επέβαινε και δεύτερος νεαρός.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο ο 15χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος.