Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν απάτες με συνολική λεία 15.000 ευρώ

Στο πλαίσιο συνεχιζόμενων αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται από Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την εξιχνίαση διάφορων αδικημάτων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη σχημάτισαν δικογραφίες για περιπτώσεις απάτης.

Ειδικότερα, σχηματίσθηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος επτά ατόμων συνολικά, για πέντε περιπτώσεις απάτης, νομιμοποίησης εσόδων, από εγκληματικές δραστηριότητες, απόπειρας απάτης και αντιποίησης και απάτης με υπολογιστή.

Οι πράξεις αυτές έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2025, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, η λεία των οποίων αγγίζει τις 15.000 ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

