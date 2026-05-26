Τραγωδία στους Νέους Πόρους: Νεκρή 76χρονη λουόμενη

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην παραλία των Νέων Πόρων Πιερίας, όταν μία 76χρονη αλλοδαπή ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας και άμεσα ειδοποιήθηκε η Λιμενική Αρχή Πλαταμώνα. Στο σημείο έσπευσαν λουόμενοι και ιδιώτης γιατρός, ο οποίος της παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας.